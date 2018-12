Terzo Valico, Toti: «Soddisfazione per la firma sul quinto lotto»

Liguria - «La firma che dà il via ai lavori del quinto lotto del Terzo Valico è una notizia attesa e che riceviamo con grande soddisfazione»: lo ha dichiarato il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti.



Infrastrutture - «Le grandi opere e le infrastrutture sono urgenti e necessarie per lo sviluppo non solo della Liguria, ma di tutto il Paese. A questo punto è strategico che venga finanziato anche il sesto e ultimo lotto, sbloccato il progetto per il nodo ferroviario di Genova e che si proceda con la Gronda, in modo da dirigersi verso la definitiva rottura dell'isolamento della Liguria. Il Nord-ovest rappresenta una delle aree più produttive e generatrici di ricchezza d'Europa, il polmone economico d'Italia - ha aggiunto - Al suo interno la Liguria già eccelle, come dimostrano i dati su crescita e occupazione: infatti, in Italia, nel terzo trimestre 2018 gli occupati aumentano dello 0,6% rispetto al terzo trimestre 2017, mentre in Liguria la crescita è dell'1,8%».



Sviluppo - «Per continuare su questa strada è fondamentale la logistica, sono necessari i collegamenti per far viaggiare le merci in connessione rapida e diretta con il porto di Genova. Per questo ogni giorno in più trascorso in attesa di queste grandi infrastrutture - ha concluso Toti – è un'occasione persa per il rilancio e lo sviluppo».