Tosi (M5S): `Supeticket under18? Abolizione doversa, c´è decreto ministeriale`

Liguria - “L'abolizione del superticket di 10 euro per gli under 18 è oggi possibile grazie alla lungimiranza dell’ex Ministro M5S alla Salute Giulia Grillo che il 12 febbraio 2019, di concerto con il Ministro dell'economia, aveva previsto per l'anno 2019 per la Regione Liguria la somma di 1 milione e 455.203 euro, la cui erogazione è subordinata alla concreta approvazione da parte delle Regioni di misure volte a ridurre l'onore della quota fissa sulle categorie 'vulnerabili', comunque nei limiti dell'importo attribuito a ciascuna Regione secondo il citato decreto. La Giunta dunque non ha fatto nulla di ‘straordinario’: ha semplicemente approvato quanto era suo dovere approvare, nel solco delle politiche governative nazionali adottate a sostegno delle famiglie". Così, il consigliere regionale Fabio Tosi commentando la nota odierna della Giunta.