Toti a Santo Stefano d´Aveto per il decennale della Sky Area

Liguria - Il Presidente della Regione Liguria Giovanni Toti, insieme al Sindaco Metropolitano Marco Bucci, si è recato in visita a Santo Stefano d'Aveto, dove si sono tenuti i festeggiamenti per i 10 anni della Ski Area.



Il governatore ligure è salito fino ai 1.770 metri del Monte Bue con le due seggiovie della stazione, da dove parte la pista rossa che ha appena ricevuto l'omologazione Fisi, la prima in Liguria. Con l'occasione le autorità locali hanno presentato il progetto per l'innevamento artificiale.



«Ho visitato un luogo straordinario, pensate che siamo a poche decine di chilometri dalle spiagge del Tigullio e qui siamo quasi a duemila metri, troviamo la neve e gli impianti di risalita con la possibilità di esercitare gli sport invernali. Tutto ciò dà un'opportunità unica a questo territorio su cui certamente dobbiamo tornare a investire", ha commentato Toti. "Stiamo ragionando di potenziare la parte sciistica con un impianto di innevamento artificiale: Appena il Comune ci porterà uno studio di fattibilità lo prenderemo in esame».