Toti lancia `L´Italia in crescita`, tra un mese al Brancaccio

Il governatore esce allo scoperto e annuncia su Facebook la data della costituente del nuovo soggetto politico con il quale intende risollevare i moderati del centrodestra italiano.

Liguria - "L'Italia in crescita" sarà il titolo dell'assemblea del centrodestra convocata dal presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, per sabato 6 luglio a Roma, al Teatro Brancaccio. Lo scopo è quello di dare 'una scossa' dopo il deludente risultato di Forza Italia alla elezioni europee.



Ripartenza - «Chi è convinto che le cose vadano bene così, che dieci milioni di elettori ci abbiano lasciato per colpa loro, che la nostra classe dirigente abbia avuto capacità, merito e coraggio, chi pensa che perdere militanti, dirigenti ed elettori ad ogni elezioni sia la strada giusta, non venga al teatro Brancaccio. Chi invece - scrive Toti sulla sua pagina Facebook - crede che queste persone possano tornare in una casa dove tutti possano riconoscersi, con obiettivi concreti, alleanze chiare e con una classe dirigente scelta dal basso venga a darci una mano. È questa la casa del futuro che possiamo e vogliamo costruire insieme. Vi aspetto... senza tessere, senza gradi, senza mostrine, ma con la voglia di cambiare insieme».