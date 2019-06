Toti: «No ai rincari sulle autostrade»

Liguria - «È impensabile far scattare rincari sulle autostrade. Prima di parlare di tariffe il Governo discuta con le concessionarie, vari i nuovi piani di investimento per migliorare la rete, vari un piano di grandi opere»: così in un post su Facebook il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti.



Ricostruzione - «In particolare in Liguria parlare di rincari è addirittura assurdo finché non sarà terminata la ricostruzione del Ponte Morandi, fino a quando il Ministero dei Trasporti non avrà dato il via libera alla Gronda e alle altre opere che aspettiamo da anni, come il nuovo casello per il porto di Vado Ligure - conclude - Nell’incertezza più totale a pagare non possono essere sempre e solo gli italiani».