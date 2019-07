Toti non ci sta e annuncia: «Senza un vero cambiamento lascio»

Liguria - «Senza un cambiamento vero lascio. Ho accettato la carica di coordinatore per andare a elezioni primarie ma se questo non sarà non intendo essere complice di una disfatta di una storia straordinaria, di chi non vuole cambiare niente»: l'annuncio è arrivato su Facebook da parte del presidente della Liguria Giovanni Toti.



Cambiamento - «Andrò domani alla riunione e ridirò le stesse cose, che bisogna cambiare davvero e che tutti devono essere pronti e disponibili. Se questo non accadrà è inutile questo coordinamento. Senza cambiamento vero facciamola finita con questa farsa».