Toti: «Pronto per la `rivoluzione d´ottobre` con le primarie»

Liguria - «La politica è una grande passione e non permettiamo a nessuno di ucciderla. Sono pronto per “la rivoluzione di ottobre” con le primarie. Dobbiamo continuare ad essere un movimento di popolo che parli e dia risposte alla gente»: Giovanni Toti alla convention “L’Italia in Crescita” organizzata dal governatore della Liguria al Teatro Brancaccio di Roma con 1450 tra parlamentari, sindaci e amministratori locali, assessori e consiglieri regionali.



Novità - Il governatore della Liguria ha poi lanciato un monito: «Molto è cambiato in Italia ma noi non abbiamo saputo cogliere quanto stava accadendo. Il centrodestra è una macchina straordinaria ma solo grazie alla Lega che da sola prende il 40% dell’elettorato, mentre Forza Italia e Fratelli d’Italia valgono in due circa il 12%. Il centrodestra governa ovunque tranne che a Roma».



Unità - Giovanni Toti ha poi spiegato: «La mia intenzione non è quella di dividere il partito. Ho accettato di fare il coordinatore di Forza Italia per un motivo preciso, arrivare alle primarie e scegliere la figura giusta per rappresentarci».