Liguria - «Credo che l’Ilva sia intoccabile, vale un punto del Pil del nostro Paese e l'acciaio è un settore strategico a cui una potenza industriale non può rinunciare»: lo ha dichiarato il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti a margine del consiglio regionale commentando le dichiarazioni di Lorenzo Fioramonti, consulente economico del leader M5S Luigi Di Maio, che ha ribadito come obiettivo del nuovo Governo "la chiusura programmata" e la riconversione economica dell'Ilva a Taranto.



Acciaieria - «Mi sento garantito dal fatto che la Lega è stata protagonista con noi di grandi battaglie nazionali per l'Ilva, non potrà mai cedere ad avventurismi come la riconversione in campi fioriti delle acciaierie di Taranto – ha aggiunto Toti - né alla mancata competitività del Paese che costerebbe moltissimo in termini di crescita».