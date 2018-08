Toti: «Vogliamo dire a tutti che la Liguria vuole ricominciare a crescere»

Il presidente della Regione al Meeting di Rimini 2018

Liguria - «Chi ci vuole aiutare deve venire in Liguria, a mangiare la nostra focaccia, vedere le straordinarie località di villeggiatura, l’Acquario, i Rolli. Noi ci rimbocchiamo le maniche per dare tutto quello che serve a chi è in difficoltà, gli italiani e i turisti possono aiutarci considerando la Liguria come hanno sempre fatto, cioè come casa propria»: lo ha dichiarato il Presidente Giovanni Toti arrivato questo pomeriggio nel capoluogo romagnolo per partecipare domattina all’incontro “Benvenuti al Nord”, insieme ai governatori di Friuli e Lombardia.



«Era giusto essere qua perché al Meeting di Rimini si incontrano tante persone a cui poter dire che la Liguria vuole ricominciare rapidamente a crescere e valorizzare tutte le sue bellezze e le sue professionalità», ha concluso Toti.



Dal 19 al 25 agosto 2018 Regione Liguria è al 39° “Meeting di Rimini per l’amicizia dei popoli” presso la Fiera di Rimini, con uno stand per promuovere i propri prodotti tipici. Se nel 2017 era toccato all’oliva taggiasca, quest’anno a rappresentare la Liguria è la focaccia, sfornata in loco dall’Associazione Panificatori di Genova, insieme alla limonata dell’azienda Niasca di Portofino, che porta in Romagna i profumi degli agrumi della Riviera.



Il meeting di Rimini, nato come appuntamento politico e culturale – 800 i giornalisti accreditati per 400 testate internazionali – ha affiancato nel tempo al tradizionale programma di incontri una vasta area (ben quattro i padiglioni della Fiera di Rimini dedicati agli espositori) per il pubblico, che l’anno scorso ha visto 800mila presenze. Oltre a moltissime aziende e associazioni, comuni e ministeri, sono presenti anche gli stand delle regioni Marche, Toscana, Lombardia e Trentino, oltre a quello della Liguria.