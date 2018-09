Turismo nel Tigullio, Tosi: «Si uniformi la tassa di soggiorno»

Liguria - «Ben venga una nuova visione integrata del turismo che metta in rete comuni, addetti ai lavori e operatori del settore, permetta al Tigullio di fare sistema e promuovere il territorio come un unico patrimonio. Ma, perché ciò accada, si cominci con l'uniformare finalmente la tassa di soggiorno, che deve essere una e una sola per tutta la riviera. Non esistono Tigullio orientale e occidentale. Esiste solo il Tigullio»: lo ha affermato Fabio Tosi, consigliere regionale MoVimento 5 Stelle Liguria.



«Da qui bisogna ripartire, come chiediamo da tempo, e come già avviene con successo, ad esempio, nella Provincia di Savona, dove la tassa di soggiorno è la stessa per tutti i comuni, a tutto vantaggio di tour operator e agenzie di viaggio e della promozione stessa del territorio. Sarebbe il primo, importante, passo per arrivare a quella politica turistica di sistema che sta riscuotendo ovunque pareri positivi, ultimo quello di Usag».



«Dopodiché è necessario rivedere ciò che ancora non funziona a livello di promozione turistica, di cui Rapallo è uno scoraggiante emblema, numeri alla mano. Bisogna avere il coraggio di fare un passo indietro e studiare modelli che funzionano, guardando ad esempio quello che avviene all'estero (vedi Barcellona e Valencia) e rimettendo al centro le competenze di chi ha una comprovata esperienza nel settore. Queste sono le chiavi per rilanciare il turismo nel Tigullio e fare di questo golfo un vero e proprio brand da esportare in tutto il mondo», ha concluso.