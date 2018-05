Un´estate di lavori pubblici e manutenzioni nel borgo di Sori

Liguria - Proseguono a Sori le attività inerenti il servizio lavori pubblici e manutenzioni comunale coordinate dall’assessore ai Lavori Pubblici Alberto Benvenuto e da Giovanni Mezzano, presidente del Consiglio Comunale.



Sono stati recentemente ultimati sia l’intervento di riqualifica del piazzale della Chiesa di Capreno, sia alcuni importanti interventi di asfaltatura che hanno riguardato Via Valle, nella quale non si interveniva sin dalla sua realizzazione, e Via Polanesi, dove sono stati effettuati una prima serie di interventi manutentivi di miglioramento del tracciato carrabile e di pulizia dei cigli.



Procedono intanto i lavori di rifacimento della copertura del magazzino degli operai comunali in Via Caorsi, relativamente ai quali è stata recentemente rimossa, secondo le vigenti normative, l’originaria copertura in eternit ed i lavori in Via Fondovilla, a Teriasca, dove l’impresa di Alessandro Antola, sta ultimando la riqualificazione del secondo lotto del tratto pedonale.

L’Architetto Maurizio Canessa e il Geometra Daniele Serra, tecnici del Comune, hanno già avviato la progettazione del terzo lotto, che prevederà la riqualificazione della piazzetta, attuale crocevia del percorso, tra il nucleo abitativo e la chiesa parrocchiale.



A breve prenderà avvio l’intervento di riqualificazione dell’impianto di illuminazione pubblica localizzato nelle aree limitrofe a Via Mazzini che conferirà alla zona, sia attraverso l’utilizzo di lampade a Led sia attraverso l’eliminazione di numerosi cavi aerei e pali in cemento, ormai obsoleti, una nuova immagine estetica improntata all’ordine ed al rigore estetico. Altri interventi di miglioramento illuminotecnico sono alla studio in Via Caorsi ed in Via Andorra.

Una nuova pensilina, analoga a quelle già installate a Levà e a Canepa, è prevista entro l’estate nel centro di Sussisa.



Nel centro del Capoluogo è imminente la riqualifica delle aree pedonali: cuore dell’opera sarà la manutenzione della pavimentazione in legno che verrà riportata a nuova luce ed al suo colore originario, attraverso un radicale intervento di carteggiatura e ripitturazione. Gli interventi riguarderanno anche i muretti lungo il torrente, le fioriere, le ringhiere e l’arredo urbano: i cestini portarifiuti verranno sostituiti con un nuovo modello artistico in ghisa, dotato di portasigarette.



In avanzata fase di studio anche nuove opere nella palestra scolastica comunale: dopo l’ultimazione degli interventi di tinteggiatura e di sostituzione delle finestre è prevista lasostituzione della vecchia pavimentazione in linoleum con un nuovo materiale elastico, all’avanguardia sotto il profilo della elasticità e della sicurezza, che consentirà l’ultimazione del tanto atteso restyling dello spazio didattico e sportivo.



Entro la fine del mese di Maggio sarà consegnato il progetto definitivo della risistemazione dell’Area in località Cornua, oggetto tempo addietro dell’intervento di demolizione del rudere, improntato alla conservazione ambientale, al rispetto naturalistico del sito e delle sue visuali panoramiche.



Importanti passi avanti anche relativamente ai ponti carrabili lungo il torrente Sori e all’edificio scolastico del capoluogo: in entrambi i casi sono stati recentemente approvati i progetti definitivi delle opere di messa in sicurezza e di adeguamento sismico. Si lavora quindi sulle loro modalità di finanziamento e sulle progettazioni esecutive, necessarie per procedere con l’avvio dei cantieri. A breve avranno una quadra anche gli interventi previsti all’interno del cimitero del capoluogo che necessita di nuovi loculi, il cui progetto è già stato approvato dalla Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio, e di importanti opere di restauro e risanamento conservativo, con particolare riferimento ai manufatti monumentali di perimetro.