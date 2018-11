Valle Scrivia, automedica e punto prima accoglienza, M5S: «Positiva l´apertura dell´assessorato»

Liguria - «Costruttivo e soddisfacente»: così è stato definito da tutti i consiglieri M5S l'iter dell'interrogazione del MoVimento 5 Stelle Liguria nell'odierno Consiglio Regionale: oggetto dell'interrogazione, la sperimentazione dell'automedica e il punto di prima accoglienza presso l'ex Ospedale Frugone di Busalla in Valle Scrivia.



«Siamo soddisfatti dell'apertura dell'Assessore Viale - ha dichiarato a fine lavori il consigliere Marco De Ferrari -. Con l'interrogazione di oggi, abbiamo restituito centralità a questo importante tema, dando voce a circa 25mila abitanti della Valle Scrivia, ai loro Sindaci, al personale sanitario e a tutti i volontari delle Pubbliche assistenze e delle Croci valligiane che operano sul territorio, che si sono spesi - e ancora si stanno spendendo - perché questo servizio prendesse vita e rimanesse attivo».



«Impegno che già dai primi mesi del 2016 aveva permesso di raccogliere oltre 4.500 firme per la messa in funzione dell'automedica sperimentale: un presidio che si è rivelato fondamentale per la Valle e che ha consentito di superare le carenze strutturali in materia sanitaria - ha aggiunto De Ferrari - Oggi più che mai, di fronte all'emergenza del post Morandi con tutte le conseguenti criticità collegate alla mobilità, dobbiamo potenziare, estendere e stabilizzare il servizio anche al sabato, la domenica e nei festivi, inserendo in sede anche le prestazioni di almeno un infermiere per affrontare casi di urgenza quando l'auto medica è impegnata in un intervento territoriale. Vigileremo affinché l'apertura dimostrata dall'Assessore Viale sia attuata con tempi più brevi possibili - ha aggiunto De Ferrari - a garanzia e tutela dei diritti costituzionali fondamentali dei cittadini, primo fra tutti quello alla salute».