Vattuone: «Non lascio l´incarico a settembre. Cabina di regia ristretta in vista delle Regionali»

Liguria - «Smentisco che lascerò l'incarico di segretario regionale a settembre. Vero è che per affrontare i prossimi appuntamenti previsti in autunno e agevolare il lavoro di squadra ho proposto con una logica inclusiva la costituzione di una cabina di regia ristretta che coinvolge maggiormente i due vice segretari Simone Farello e Juri Michelucci per quanto concerne la costruzione del programma, l'avvio d'un un percorso aperto e sul piano della organizzazione»: così Vito Vattuone, segretario Pd Liguria.



«La forza di una segreteria regionale di misura dalla capacità e dal coinvolgimento dei suoi membri: i due vicesegretari sono sempre stati parte attiva della pianificazione. Da oggi saranno semplicemente ancora più visibili entrando nel vivo di un percorso elettorale - aggiunge - Il PD deve lavorare a soluzioni forti e condivise per le prossime scadenze regionali tanto più dopo le evidenti difficoltà che sta vivendo Toti e il suo schieramento sempre più spostato a destra. La Segreteria Regionale del PD Liguria a fronte della mia proposta ha deciso unanimemente di avviare il percorso che porterà il partito a compiere le scelte decisive in vista delle elezioni regionali della primavera del 2020».



«Un percorso che tiene e terrà conto della attuale linea politica del Partito Nazionale emersa anche dall'ultima direzione nazionale. Un Pd unito nel rispetto delle diverse sensibilità e consapevole delle grandi responsabilità in quanto perno di un centro sinistra unica alternativa possibile al governo giallo verde e al governo Toti. La priorità è consolidare il dialogo con tutte le forze politiche e le realtà civiche e sociali la costruzione di una proposta programmatica che sia alla base della scelta di una candidatura alla Presidenza della Regione capace di rappresentare la comunità ligure nel suo complesso - prosegue - Il contributo del Pd si concretizzerà in diversi appuntamenti tematici nelle singole province. Appuntamenti aperti a cittadini, associazioni, forze politiche che si terranno nei mesi di settembre e ottobre e culminerà in un'iniziativa programmatica regionale. Il necessario rafforzamento del gruppo dirigente del Pd ligure può e deve essere funzionale a questi obiettivi e per questo a settembre verrà convocata un'Assemblea Regionale[, conclude.