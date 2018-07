Vitalizi, Paita: «Il Pd c´è, Leu invece fa un passo indietro»

Liguria - «E' proprio vero, in politica l'aria cambia in fretta. La conferma, in questo caso, la fornisce Luca Pastorino, segretario d'Aula di Liberi e Uguali, annunciando che non prenderà parte al voto sulla delibera sul ricalcolo dei vitalizi in Ufficio di Presidenza alla Camera»: lo afferma, come riportato dall'Ansa, la deputata del Pd Raffaella Paita, commentando le dichiarazioni dello stesso Pastorino



«La coerenza, evidentemente, non e' la sua qualita' principale. Certo, i tempi sono forzati e la delibera e' imperfetta, tutto vero. Ma quando si tratta di dare un segnale ai cittadini che vada nella direzione della riduzione dei costi e dei privilegi della politica, il Pd c'e', mentre quella che si erge a vera sinistra fa un passo indietro. Noi - conclude Paita - abbiamo cominciato questo percorso con Matteo Richetti nella scorsa legislatura, Pastorino e i suoi compagni l'hanno sempre intrapreso solo a parole».