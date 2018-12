Viviani: «Sì all´emendamento su fermo pesca obbligatorio e volontario»

Liguria - «La Commissione Bilancio della Camera ha approvato il mio emendamento alla Manovra che prevede di rifinanziare il fermo pesca obbligatorio e di aumentare le risorse per quello volontario»: lo rende noto il deputato Lorenzo Viviani, capogruppo Lega in Commissione Agricoltura della Camera, primo firmatario dell'emendamento approvato.



«Grazie a questo emendamento - sottolinea Viviani - si è creato un meccanismo stabile e rinnovabile di anno in anno, che permetterà di rendere questa misura consolidata per il comparto ittico. E' un segnale concreto di attenzione da parte del governo del cambiamento, che si batte per ridare la dignità ai lavoratori del mare. Con questa misura aumenta la copertura per coprire le giornate perse dai pescatori a causa del cattivo tempo, condizione che con i cambiamenti climatici sta diventando sempre più frequente. Ora occorre velocizzare i tempi biblici con cui vengono evase le pratiche. Al Mipaaft è stata già istituita una task-force per velocizzare le procedure di pagamento».