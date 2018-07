Voucher nido, un aiuto alle famiglie per sostenere i costi della retta

Liguria - Il Comune di Rapallo, ha aderito all’avviso pubblico finalizzato all’erogazione di voucher nido alle famiglie del territorio del distretto che comprende i Comuni di Rapallo, Zoagli, Santa Margherita Ligure Portofino.



«Gli obiettivi sono: supportare le famiglie in condizioni di disagio economico riducendo i costi di frequenza al nido d’infanzia – in modo complementare ad altre agevolazioni tariffarie adottate dai Nidi a titolarità pubblica e/o privati accreditati; migliorare la partecipazione delle donne al mercato del lavoro offrendo le condizioni per proseguire o intraprendere un’attività lavorativa o un percorso di formazione/istruzione, con la garanzia dell’accoglienza dei propri figli in servizi di qualità; incrementare il numero di bambini che potrà accedere al nido d’infanzia al fine di fornire ai piccoli opportunità di crescita ulteriori e diversificate rispetto a quelle della famiglia».



«Il bando regionale prevede due distinte azioni: una manifestazione d’interesse, già pubblicata dal distretto, rivolta ai nidi pubblici o privati accreditati del territorio finalizzata all’adesione alla misura. Un avviso pubblico rivolto alle famiglie residenti in Liguria per la presentazione di domande finalizzate all’ottenimento di voucher nido di inclusione e di conciliazione che si differenziano per specifici requisiti di accesso legati alla soglia Isee. In particolare, le famiglie, per poter usufruire del contributo, potranno presentare le domande dal 21 giugno al 20 luglio 2018 all’Ufficio protocollo del Comune sede della struttura dove hanno iscritto i propri figli».