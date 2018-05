`Galleggiando & Bolleggiando`, domenica alla Piscina comunale di Sori

Liguria - Torna la terza edizione dell'evento dedicato allo sport inclusivo, "Galleggiando & Bolleggiando", domenica 6 maggio dalle ore 14 alle ore 17 presso la Piscina Comunale di Sori.



Il Comune di Sori e l'Associazione Sportiva Dilettantistica Rari Nantes Sori sono lieti di annunciarne il programma: una giornata dedicata allo sport e alla disabilità ma non solo, sono previsti giochi acquatici, immersioni, tecniche subacquee per tutti. L'invito è rivolto a disabili e non, a sportivi e a chiunque voglia muoversi nell'azzurro della Piscina Comunale di Sori, uno tra gli impianti più belli d'Italia. Per l'occasione l'ingresso sarà gratuito.



Preziose le collaborazioni con la Squadra Regionale OPSA – Operatori Polivalenti Salvataggio in Acqua, il Nucleo Provinciale Sommozzatori della Croce Rossa Italiana, il Nucleo Sommozzatori della Legione Carabinieri Liguria, e l'HSA – Handicapped Scuba Association che accompagneranno in acqua sportivi e portatori di diverse patologie dimostrando che in acqua le differenze si annullano. Ad accogliere i presenti sarà una struttura moderna "senza barriere", con dotazioni ideali a muoversi nell'acqua in tutta sicurezza: bordi a sfioro, pedane mobili, vaschetta riscaldata per attività riabilitative e ludico-motorie.