GenovanelCuore, Stelle nello Sport: «Un sostegno alle vittime di Ponte Morandi»

Liguria - «La tragedia di Ponte Morandi ha colpito Genova, la Liguria. Ha colpito tutti noi che potevamo essere su quel ponte. Ha colpito le famiglie delle vittime, le famiglie sfollate, l’intera comunità.

Senza quel ponte ci manca l’aria, il dolore ci ha sopraffatti, sono stati giorni terribili. Lo Sport ci insegna che bisogna sempre reagire, bisogna sempre rialzarsi. Non è facile. Ma vogliamo provarci e oggi più che mai l’unione farà la forza»: così in una nota Stelle nello Sport.



Il progetto Stelle nello Sport con tutti i suoi partner e sostenitori «vuole mettere in rete tutte le risorse sportive liguri e nazionali per raccogliere fondi da dedicare a chi più ha bisogno in queste settimane difficilissime. Coinvolgeremo società ed enti di ogni sport e di ogni latitudine. L’abbraccio sarà davvero globale e il nostro impegno sarà quello di individuare al fianco delle Istituzioni, Comune di Genova e Regione Liguria, le situazioni più urgenti da sostenere, passo dopo passo».



«Attiveremo a brevissimo un’asta benefica speciale su CharityStars e ogni società e federazione che possa contribuire con cimeli di valore ci scriva a info@stellenellosport.com. Vi diremo come procedere. Chiunque può contribuire con una donazione sul conto Ansmes Liguria (iban IT75B0617501599000000996280) con causale “Lo Sport per le vittime di Ponte Morandi“. Grazie se farete girare invito a donare a tutti i vostri contatti, su social, nelle chat e sul web. Ogni Società/Federazione/Scuola può organizzare una colletta, creare un evento per raccogliere fondi o dedicare un evento che già esiste per questa speciale finalità. Sarà nostro piacere sostenere e valorizzare al massimo il vostro impegno divulgandolo attraverso tutti i nostri canali e assistendovi per tutto quanto nelle nostre possibilità. Contattateci allo 0103626961 o scriveteci a info@stellenellosport.com. Ci auguriamo di poter coinvolgere tanti amici, sportivi, società in questa iniziativa. Tutti potranno partecipare a questa bellissima gara di solidarietà. Sarà nostro impegno sostenere e valorizzare al massimo l’impegno e le iniziative di ogni realtà partecipante - prosegue la nota - Stiamo già lavorando all’organizzazione di un evento per fine settembre. Le idee e la passione non mancano. Inizia la partita. Forse una delle più importanti di questi nostri 20 anni tra le Stelle nello Sport. Giochiamola insieme, da grande squadra»