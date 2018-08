`Un Sorriso per l´Anffas`, partita benefica al Comunale di Chiavari

La gara è in programma il 24 agosto alle 20.30

Liguria - Una partita benefica organizzata dall’associazione Anffas Tigullio Est Onlus con il patrocinio di Regione Liguria, Comune di Chiavari, Diocesi di Chiavari e Comitato Albino Badinelli, in collaborazione con Entella Calcio: appuntamento Venerdì 24 Agosto ore 20.30, presso il campo sportivo comunale A. Gastaldi di Chiavari per “Un Sorriso per l’Anffas”.

Cantanti e attori, amministratori comunali e regionali, parlamentari e sacerdoti insieme per un unico obiettivo: raccogliere fondi per il completamento della struttura residenziale per ragazzi con disabilità dell’Anffas, collocata presso l’ex convento dei frati a Chiavari.



Due squadre, la Nazionale Italiana della Solidarietà, composta da ex calciatori, cantanti, attori e personaggi di fama internazionale e i Campioni del Cuore, con politici regionali, amministratori, parlamentari, sacerdoti e giovani. Oltre 5000 mila biglietti da vendere, il cui costo varia a seconda dei diversi settori, 10 € per la Tribuna, 8 € per i Distinti e 5 € per la



Curva; tre le modalità d’acquisto degli stessi:

- presso il Virtus Entella Store, in C.so Colombo 37 a Chiavari;

- presso la Tabaccheria di Metaldi Maurizio, in Via Martiri della Liberazione 182 a Chiavari;

- facendo una donazione a “Associazione Anffas Tigullio Est Onlus” attraverso il loro IBAN IT 44 O 05034 31950 0000 0000 4896 ed inviando successivamente una email a partitadelsorriso@gmail.com con copia del bonifico effettuato, specificando il numero dei biglietti e il settore dello stadio (tribuna,distinti,curva) richiesto. I biglietti si potranno poi ritirare direttamente il giorno della partita presso la biglietteria dello stadio.

Durante l’intervallo non mancherà l’intrattenimento musicale, a cui seguirà l’esibizione degli allievi della scuola “Centro Danza Accademy A.S.D.” Arbitro d’eccezione della partita sarà Andrea De Marco. L’evento verrà trasmesso in diretta da Telepace 1, canale 15 e canale 515 HD.



Interviene il Consigliere Regionale, Vittorio Mazza: “Ho sposato questa causa nel momento in cui, contattato dalla presidente dell’Anffas, sono venuto a conoscenza dell’urgenza di provvedere agli elevati costi necessari per adeguare la struttura alle normative vigenti e quindi ottenerne l’effettiva agibilità. Mi sono attivato per richiedere a Regione Liguria e al Comune di Chiavari finanziamenti necessari per supportare i diversi interventi da effettuare, ma senza ottenere risultati. Da qui l’idea di creare un evento benefico finalizzato a raccogliere fondi per apportare le modifiche necessarie all’apertura del centro: ho contattato, quindi, il presiedente di Regione Liguria, Giovanni Toti, il sindaco di Chiavari, Marco Di Capua e Sandro Giacobbe che si sono resi disponibili a partecipare a questa manifestazione.”

Conclude il Sindaco di Chiavari, Marco Di Capua: “Siamo felici di aiutare l’Anffas Tigullio Est Onlus raccogliendo fondi necessari a terminare i lavori di adeguamento della struttura dedicata all’accoglienza dei ragazzi dell’associazione. Il vostro contributo è importante, acquistate i biglietti e partecipate alla partita benefica per la nobile causa: vi aspettiamo numerosi allo stadio Comunale di Chiavari, venerdì 24 agosto 2018 alle ore 20.30, per una serata all’insegna della beneficenza e del divertimento.”



Di seguito i nominativi dei membri della squadra "I Campioni del Cuore”, allenati da Gigi Cagni:

1 ERMES PATERLINI PORTIERE

12 GIOVANNI COSTA PORTIERE

2 GIACOMO GARBARINO centrocampista

3 LUCA PASTORINO centrocampista

4 ANGELO CIOCCA centrocampista

5 VITTORIO MAZZA attaccante

6 PAOLO DONADONI attaccante

7 DON ANDREA BUFFOLI centrocampista

8 ALESSANDRO PIANA centrocampista

9 GIACOMO RAUL GIAMPEDRONE attaccante

10 GIOVANNI TOTI attaccante

11 MARCO DI CAPUA centrocampista

14 GIOVANNI LUNARDON centrocampista

15 GABRIELE PISANI difensore

16 DAVID CESARETTI centrocampista

18 DON CANEPA difensore

19 BRUNO BALSAMO attaccante

20 giocatore

21 CLAUDIO MUZIO difensore

22 CARLO BAGNASCO centrocampista

23 FABIO TOSI difensore

24 ANDREA COSTA difensore

25 MATTEO VIACAVA attaccante

26 DON NDUWIMANA difensore

27 GIOVANNI PASTORINO difensore

28 PAOLO CAMPODONICO difensore

29 EMANUELE SOLARI difensore



Alcuni nomi dei giocatori della “Nazionale Italiana della Solidarietà”:

Sandro Giacobbe

Nicola Zanone

Roberto Mussi

Sergio Battistini

Moreno (cantante)

Paolo Brosio

Enrico Balbontin (comico)

Mario Bertolazzi

Stefano Eranio

Fio Zanotti

Marco Ligabue ( fratello di Luciano)

Paolo Conticini (attore)

Edson D’Alessandro (cantante della trasmissione “Tu si que vales”)