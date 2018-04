`Uno sport per amico`: il basket integrato per favorire l´inclusione

Liguria - Sono 60 i ragazzi dai 12 ai 19 anni che, a quattro mesi dall’avvio del progetto Uno Sport per Amico, frequentano regolarmente gli allenamenti settimanali di Basket Integrato, nei 3 centri sperimentali aperti ad Albenga, nella palestra del Liceo Scientifico, ad Alassio, nelle palestre della Scuola Alberghiera e dell’Istituto Comprensivo.





Il Basket Integrato ha consentito agli alunni con disabilità di carattere psichico, comportamentale e relazionale, di giocare fianco a fianco ai compagni normodotati grazie ad un regolamento innovativo senza alcuna distinzione di capacità psicofisiche, di sesso, di origine.



I ragazzi iscritti alla disciplina provengono da un bacino d’utenza che spazia da Loano, Diano Marina e i relativi entroterra, sono studenti delle Scuole Medie di Alassio, degli Istituti Giancardi-Gallilei-Aicardi di Alassio-Albenga e del Liceo G. Bruno di Albenga.

Sono ragazzi e ragazze che non avevano mai giocato a pallacanestro e altri che invece militano, o hanno militato, nelle squadre giovanili di varie Società del territorio come Pallacanestro Alassio, Basket Ceriale e Garassini Loano.



In particolare nel centro di Albenga è in corso una importante sperimentazione, seguita dal team di psicologi e pedagogisti che supportano i diversi percorsi di avviamenti allo sport, che vede allenarsi insieme gli studenti delle 4 e 5 del Liceo Sportivo con i ragazzi dell’Associazione Down di Albenga.



Tutti gli allenamenti prevedono 30 minuti di apprendimento dei fondamentali individuali e di squadra e 60 minuti di partita in cui giocano 3 ragazzi normodotati e 2 diversamente abili.

Il trait d’union per tutti è il divertimento insieme, attraverso la pallacanestro, con i più forti che rispettando e aiutando i meno forti, imparano da chi la genetica ha concesso meno opportunità, la costanza, la determinazione e l’umiltà a migliorarsi.