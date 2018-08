6° Miglio Blu di Portofino: la nuotata nell´Area Marina

Liguria - Sono oltre 200 gli appassionati del nuoto in acque libere previsti per domenica 26 agosto in una gara che permette di nuotare in totale sicurezza immersi in un acquario naturale.



Oltre al percorso del miglio (1850mt) da Niasca (baia di Paraggi) fino a Punta Pedale Beach (Santa Margherita L.), è previsto anche un percorso di 200mt per bambini, con partenza e arrivo presso la spiaggia di Punta Pedale Beach alle 15.30.



Il ritrovo è a partire dalle ore 12.00 presso la spiaggia di Punta Pedale Beach dove gli iscritti completeranno la punzonatura entro le ore 15.30. Dopodiché i partecipanti raggiungeranno autonomamente la spiaggia di Niasca, sede di Outdoor Portofino, da dove partirà la gara amatoriale del Miglio Blu alle 16.30.



Vincitori del 2017, Fabrizio Monti e Linda Burchiellaro per la categoria agonisti uomo e donna; Francesco Pastore e Elisa Marchelli per la categoria amatori uomo e donna. Giulia Latta si è invece aggiudicata il primo posto nella gara dei 200mt (under 14) nel 2017.



Con il supporto della Regione Liguria, dei Comuni di Santa Margherita Ligure e di Portofino, dell’Area Marina Protetta e del Parco di Portofino, l’evento è sponsorizzato da importanti marchi presenti sul territorio, quali Cressi Swim, Slam, Pastificio Novella, Latte Tigullio e Niasca Portofino. Il sostegno arriva anche da marchi a livello nazionale che condividono la filosofia di sostenibilità di Outdoor Portofino: Usobio – sviluppa prodotti per il mondo della ristorazione con materiali completamente biodegradabili - e Valpizza – azienda che produce prodotti da forno surgelati dal cuore “verde”.