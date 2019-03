A Eupilio brillano Murcarolo e Rowing

Liguria - Dal Piemonte alla Lombardia, da Candia a Eupilio. Nuova tappa d’avvicinamento per le società liguri agli appuntamenti remieri nazionali.



Per la Sportiva Murcarolo, è l’azzurrino Alessandro Bonamoneta a brillare con l’oro nel 2 senza Junior con Achille Benazzo e nel 4 senza, comprendente anche Fasoli e Mantegazzo. Successo anche per il 4 di coppia Junior di Tommaso Cerruti, Alessandro Traversone, Maurizio De Franchi e Pietro Sitia. Il poker lo calano Andrea Licatalosi e Giovanni Melegari nel doppio Ragazzi. Melegari e Licatalosi saranno poi rispettivamente secondo e terzo con Cerruti e Traversone. I compagni Pietro Deidda (secondo nel singolo) e Mirko Gambardella sono secondi nel doppio Esordienti. Bronzo per Denise Zacco nel singolo PL.



Il Rowing Club Genovese festeggia i due successi di Giacomo Costa nel singolo e nel doppio leggero con Francesco Squadrone, tesserato Amici del Fiume. Marco Farinini conquista l’oro con il 4 con misto Gavirate, Giada Danovaro (terza nel 2 senza Junior) e Lucia Rebuffo sono seconde con il 4 senza misto Arno-CUS Torino e Benedetta Gaione raggiunge identico traguardo nel doppio e nel 4 di coppia Junior. Maria Ludovica Costa è seconda nel doppio PL e terza tra nel singolo PL.



Bella vittoria per Alessio Bozzano (Speranza Pra’) nel doppio leggero con Benzoni (Gavirate). Simone Galtieri (Sampierdarenesi) è terzo nel 4 di coppia Ragazzi misto Corgeno.