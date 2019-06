A Finale Ligure società liguri protagoniste nel Tricolore 3D

Liguria - Un grande successo per gli arcieri liguri questo weekend a Finale Ligure dove nella splendida cornice dell’altopiano delle Manie si è svolta la 13a edizione dei Campionati Italiani 3 D competizione che oltre a decretare i nuovi fuoriclasse Italiani, rappresentava la gara di selezione per i prossimi campionati del mondo che si svolgeranno in Canada a settembre.

I percorsi tutt’altro che facili hanno coinvolto più di 600 arcieri provenienti da tutt’Italia. La Liguria ha portato a casa un bottino più che invidiabile con 4 titoli italiani individuali assoluti con Luca De Ponti, Monica Finessi e Cinzia Noziglia Arcieri del Tigullio e Fabio Pittaluga Arcieri AGA di Genova ), un argento con Edis Bortolossi (Arcieri Imperiesi) e due bronzi con Luana Bassi e Matteo Riccò entrambi degli Arcieri del Tigullio.



Questo il commento di Enrico Rebagliati, presidente Fitarco Liguria. "Abbiamo ottenuto due titoli Italiani a squadre sempre grazie agli arcieri del Tigullio, per il femminile con Luana Bassi,Monica Finessi e Cinzia Noziglia e quello under 20 con Luca De Ponti, Pietro Gaggero e Matteo Riccò. Quale Presidente del Comitato Fitarco Liguria sono orgoglioso di queste eccellenze sportive ma mi congratulo anche con la società Arcieri del Finale in particolar modo col Presidente Claudio Pastorino per aver saputo rendere impeccabile una manifestazione così impegnativa. Un ringraziamento in particolare va a tutti i volontari che hanno dato la loro disponibilità per la eccellente riuscita della competizione".