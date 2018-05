Alla Festa dello Sport il primo Flash Mob del Palleggio

Liguria - Un evento unico. Da Guinness dei primati. Va in scena alla Festa dello Sport domenica 20 maggio il Flash Mob del Palleggio con Stelle nello Sport e Live Free Style Genova. Iscrizioni alla mail asd.livefreestyle@libero.it o via whatsapp al 3462671118. Indicare Nome, Cognome data di nascita. Tutti coloro che vogliono partecipare dovranno presentarsi domenica 20 maggio alla Festa dello Sport presso l’area di Football Free Style Genova di Paolo Rossi alle ore 10. Ai primi 90 iscritti verrà omaggiato il pallone Stelle nello Sport. Tutti gli altri dovranno portarsi il pallone da casa.



Dalle 10 alle 12 si terranno le qualifiche. I migliori 20 accederanno alla finalissima sul Palco Mandraccio alle ore 12,30. Sul palco, con Paolo Rossi, ci saranno anche due grandi ex di Genoa e Sampdoria. Tutti i partecipanti sotto il palco daranno vita al grande “flash mob del palleggio” con uno straordinario spettacolo di colori che sarà ripreso dalle tv e sui social. Poi scatterà la finale con i 20 migliori usciti dalle qualifiche a sfidarsi sul palco con in palio 11 bellissimi premi.



Al primo classificato sarà omaggiato un corso base di calcio freestyle (5 lezioni individuali su appuntamento). Al secondo, terzo e quarto sarà omaggiata una gift card Coverstore del valore di 25 euro, al 5°, 6°, 7° e 8° in omaggio due biglietti Acquario di Genova a testa, al 9°, 10° e 11° una gift card Genovarent del valore di 25 euro. Per tutti i partecipanti ci saranno gadget.