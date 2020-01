Articoli per lo sport più venduti online

Liguria - Abbigliamento, accessori e attrezzature per il fitness. Esaminando i più recenti dati sulle vendite online, il settore dello sport in Italia gode di ottima salute. È quanto emerso dalla classifica degli articoli sportivi più richiesti dagli italiani, dagli ultimissimi prodotti di tendenza ai più classici che non passano mai di moda.



Un vero e proprio boom, innanzitutto, è stato registrato per gli attrezzi di crossfit e pilates, dal bilanciere ai tappetini Roller. Sono tra i prodotti più acquistati da chi ha deciso di dedicarsi al fitness.



La corsa è un’altra delle attività con più praticanti nel nostro paese, di conseguenza sono in crescita gli accessori comprati abitualmente dai runners. Partiamo dalle scarpe, con un’ampia gamma di modelli delle più svariate marche, realizzate con materiali in grado di assicurare un elevato comfort e prestazioni ottimali.



Sia al fitness che al running sono associati una serie di prodotti tecnologici, come ad esempio gli immancabili auricolari bluetooth, utili per garantire un intrattenimento di qualità. Sempre più diffusi anche gli strumenti in grado di svolgere un’azione di misurazione dell’attività sportiva, come gli smartwatch di ultima generazione, capaci di monitorare alcuni importanti indici del nostro corpo.



Naturalmente tra gli articoli più venduti non mancano quelli dedicati allo sport più popolare nel nostro paese. Ecco perché i palloni da calcio sono oggetti che non passano mai di moda, ricercati dagli appassionati di qualsiasi età, dal giocatore amatoriale al bambino. Palloni da gara, calcetto o allenamento, è davvero notevole l’offerta sul web.



In base agli ultimi dati diffusi dall’Istat, circa il 30% della nostra popolazione svolge abitualmente un’attività sportiva, un trend peraltro che risulta in forte crescita. Running, calcio e fitness sono le principali passioni degli italiani. In egual misura sono aumentate le vendite di articoli e accessori “Sportswear” nei negozi fisici ma soprattutto sui portali online specializzati.



D’altronde basta uno smartphone per ordinare gli articoli sportivi preferiti in tutta comodità e senza bisogno uscire di casa, godendo di un’ampia offerta e di prezzi competitivi. Bisogna soltanto osservare i consigli della Polizia di Stato per non incorrere in truffe e acquistare così in totale sicurezza.



Una vita più sana ed i tanti benefici derivanti da un perfetto stato di forma psico-fisico. Ecco i motivi che inducono sempre più italiani a praticare abitualmente un’attività sportiva, spingendo in alto anche i dati delle vendite di tutto il comparto.