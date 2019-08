Bogliasco, la squadra femminile under 15 è campione d´Italia

Liguria - Per la terza volta consecutiva l'Under 15 femminile del Bogliasco Bene porta alla Vassallo il titolo nazionale. Uno scudetto che fa il paio con quello conquistato due settimane fa dalle compagne dell'Under 17, completando una stagione che ha visto le giovani bogliaschine andare a medaglia anche con le Under 19.



Un copione ripetitivo, quasi sempre uguale a se stesso ma che non ci si stanca mai di ammirare. Un copione che vede le tigri levantine mettere in bacheca l'undicesimo scudetto in rosa, il nono da quando Marione Sinatra ha preso tra le sue potenti e sagge mani il vivaio levantino trasformandolo nel più vincente d'Italia.

Il successo di oggi, arrivato nel polo natatorio di Ostia, ha visto le giovani regine biancazzurre respingere il tentativo d'assalto al loro trono portato dalle coetanee dell'Orizzonte Catania. Un'offensiva soffocata con un eloquente 7-4, punteggio che evidenzia lo strapotere ligure ma non rende giustizia al valore di un avversario di prim'ordine al quale i complimenti d'obbligo sono una consolazione troppo magra.

Anche perché per un po' le siciliane il sogno di issarsi sulla vetta d'Italia l'hanno cullato veramente. Il 2-1 in rimonta maturato in apertura di secondo tempo non è tuttavia bastato loro per spegnere l'ardore delle Sinatra Girls che proprio in quel momento hanno innestato la quinta. Una volta capovolto il punteggio a proprio favore, prima del cambio vasca, le bogliaschine hanno continuato a macinare gioco e gol mantenendo sempre le rivali a debita distanza. Fino all'urlo finale. Il classico urlo udito e riudito. Ma del quale non ci si stanca mai: Bogliasco è Campione d'Italia!