Cancelo, Zaytsev e Condorelli: tris d’assi per l’Asta delle Stelle su CharityStars

A sostegno della Gigi Ghirotti Onus anche Genoa, Sampdoria, Spezia, Frosinone, l’olimpionica Giulia Emmolo e una maglia speciale dell’Ucraina di Shevchenko

Liguria - Seconda sessione per l’Asta benefica di Stelle nello Sport, realizzata su CharityStars a sostegno della Gigi Ghirotti Onlus. Pezzo forte di questa settimana è sicuramente la maglia ufficiale autografata di Cancelo, terzino destro cresciuto nel Benfica, poi passato al Valencia e infine, dopo l’ultima stagione trascorsa in prestito all’Inter, acquistato dalla Juventus, con cui va a segno per la prima volta lo scorso 27 gennaio nel match dell’Olimpico contro la Lazio. Sempre in bianconero, ma questa volta sono i colori dello Spezia Calcio: a scendere in campo con Stelle nello Sport, è il centravanti Galabinov, il match winner dell’ultima trasferta degli aquilotti in casa del Cittadella. In ambito calcistico, occhi puntati anche sulle tshirt “Genova nel Cuore” autografate dai giocatori del Frosinone e dalla Nazionale Ucraina, due biglietti e un Walk About per Sampdoria-Cagliari del prossimo 24 febbraio, la Genoa Experience per Genoa-Frosinone del prossimo 3 marzo.



Dopo Paola Egonu, è ancora una stella del Volley a schiacciare per la Gigi Ghirotti. Questa settimana, grazie alla collaborazione della Federazione Italiana Pallavolo del presidente Bruno Cattaneo, Stelle nello Sport può mettere all’asta anche la maglia azzurra di Ivan Zaytsev. Due i cimeli legati al mondo dell’acqua: dopo la partecipazione al 45° Trofeo Nico Sapio, Santo Condorelli, dal novembre 2018 in gara con la Nazionale dopo aver gareggiato con il Canada alle ultime Olimpiadi di Rio, dona la sua cuffia autografata. La vicinanza della Pallanuoto alle cause benefiche è confermata dalla presenza all’asta della polo ufficiale team Italia di Giulia Emmolo, attaccante del Rapallo Pallanuoto e vicecampionessa olimpica a Rio de Janeiro 2016.