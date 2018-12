Champions League, la Pro Recco a Barcellona

Liguria - Pro Recco e Barceloneta sanno solo vincere: dodici punti in quattro gare e vetta in coabitazione del gruppo A di Champions League. Quella di domani nella tana degli spagnoli - inizio alle 19.15 con diretta su Sky Sport Arena - sarà una partita chiave nella strada verso la Final 8 di Hannover.



«Siamo in un ottimo momento e pronti per vivere da protagonisti questa gara - afferma Gonzalo Echenique, ex del match -. Penso che il Barceloneta di oggi sia più forte rispetto a quello del 2014 con cui ho vinto la Champions League. Hanno acquisito esperienza, sono forti al centro. Insomma, dovremo essere concentrati e preparati per affrontarli. Servirà pressing a tutto campo, quello che ci chiede mister Rudic: con lui ci alleniamo tanto, siamo sempre al 100% in acqua e ogni partita è come se fosse una finale».



La sfida sarà diretta dagli arbitri Birakis (Grecia) e Kun (Ungheria). Delegato il serbo Perisic.