Champions League, Pro Recco a Bucarest per blindare il primo posto

Liguria - Trasferta a Bucarest dal doppio valore per la Pro Recco: vincere domani in casa della Steaua, infatti, significherebbe avere la certezza del primo posto nel proprio girone a tre giornate dalla fine. Fischio d'inizio alle 19.30 italiane con diretta su Sky Sport Arena: mister Rudic dovrà fare a meno del centroboa Kayes, impegnato con la nazionale australiana.



"Vincendo questa partita saremmo primi matematicamente, ma al di là di questo per noi sarà una gara come le altre in cui vogliamo giocare bene, e fare risultato, per crescere in vista degli appuntamenti più importanti - afferma il tecnico croato -. La nostra attenzione sarà focalizzata sulla fase difensiva: nell'ultima partita di campionato, a Firenze, abbiamo commesso qualche leggerezza dietro e non possiamo permettercelo. La difesa è fondamentale per dare stabilità soprattutto se, come noi, hai grande qualità in attacco e puoi segnare in ogni momento".



Arbitreranno Buch (Spagna) e Peris (Croazia). Delegato il georgiano Bitadze.