Cinque liguri ai Mondiali Junior di Racice

Liguria - Prenderanno il via giovedì i Mondiali Junior a Racice (Repubblica Ceca) con la partecipazione di ben 5 atleti liguri. Quattro di loro sono in forza al Rowing Club Genovese. Si tratta di Alessandro Calder, timoniere del 4 con già campione d'Europa a fine maggio a Gravelines in Francia, Maria Ludovica Costa, già vicecampionessa europea nella specialità del doppio, Giada Danovaro e Lucia Rebuffo. Costa sarà in gara nuovamente nel doppio assieme a Ilaria Corazza, Danovaro e Rebuffo difenderanno i colori azzurri nell'otto. Grande attesa anche per la prestazione di Alessandro Bonamoneta, già vincitore dell'oro agli Europei nella specialità del 4 senza. Il portacolori della Sportiva Murcarolo, allenato da Stefano Melegari, darà l'assalto al titolo iridato assieme ad Alberto Zamariola, Achille Benazzo e Nicolas Castelnovo. Con loro, anche Giulio Basso, tecnico del Rowing Club Genovese e collaboratore della squadra femminile.



Dopo le batterie, venerdì, dalle 9.30, il programma prevede le semifinali E, F e G e, dalle 9.48, la seconda tornata di recuperi ed i quarti di finale. Sabato mattina, dalle 9.30, sarà la volta delle semifinali C e D seguite, dalle 10.50, dalle semifinali A/B. Il pomeriggio di sabato sarà invece dedicato alle prime finali di consolazione (C, D, E, F, G) , in programma a partire dalle 15.30. Domenica giornata conclusiva con le finali B, con inizio alle 9.30, per arrivare alle finalissime che assegneranno le medaglie iridate, programmate dalle 10.58 alle 14.15.