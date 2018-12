Cinzia Noziglia vince il Roma Archery Trophy

Liguria - Liguri protagonisti nell'unica tappa italiana del circuito mondiale indoor di tiro con l'arco. Il Roma Archery Trophy, che ha visto al via quasi tutti i più grandi arcieri del mondo nell'olimpico, nel compound, nell'arco nudo e nel longbow, ha incoronato Cinzia Noziglia. La ligure, portacolori delle Fiamme Oro, vince la gara dell'arco nudo dominando in lungo e in largo già dalle frecce di qualifica in cui mette a referto il miglior punteggio. Noziglia si ripete nelle eliminatorie vincendo tutti gli scontri diretti 6-0, compresa la finale per l'oro in cui regola la connazionale Sara Giustini.



"Essere su una linea di tiro tanto importante ha suscitato in me emozioni molti forti – ammette la ligure a fine gara - sono contenta per la qualifica, che è andata molto bene, sono stati due giorni impegnativi ma molto importanti. Bell'esordio per l'arco nudo che di solito non cavalca palcoscenici così importanti e condividere la linea di tiro con tanti campioni è stato davvero emozionante. Un applauso all'organizzazione che è stata ottima, meravigliosa l'idea della linea di tiro doppia, inusuale in una tappa di coppa del mondo".



Alla Fiera di Roma grandi prestazioni anche per gli Arcieri Tigullio che sfiorano il podio nell'arco olimpico Junior con Sara Noceti fermata nella sfida per il bronzo dalla croata Tihana Kovacic (7-1). Stesso risultato per il compagno di squadra Alfredo Dondi che si ferma ai piedi del podio nel Longbow battuto dal compagno di Nazionale Giuliano Faletti allo shoot off 6-5 (7-6). per una questione di centimetri.