Città metropolitana autorizza il Triathlon olimpico Città di Recco

Città metropolitana di Genova autorizza ASD Qualitry Triathlon allo svolgimento della gara ciclistica denominata “Triathlon Olimpico Città di Recco”, limitatamente alla frazione ciclistica, che avrà luogo il giorno 22/7/18, con partenza da Recco in Via Ippolito d’Aste alle 0re 13,20 ed arrivo nel medesimo luogo alle ore 15,52 circa, interessando i territori comunali di Recco, Avegno, Uscio, Moconesi e Lumarzo.