Liguria - L’Entella batte in rimonta il Novara con due rigore siglati da Caturano e Mancosu e prosegue la sua marcia in testa alla classifica.



A fine gara l’allenatore Roberto Boscaglia ha analizzato la prova da parte dei suoi ragazzi al canale ufficiale della società: «Abbiamo affrontato un avversario tosto che merita di stare più in alto in classifica e fare i tre punti qui non è da tutti. Siamo stati bravi a reagire dopo lo svantaggio e a rimontare portando a casa una vittoria d’oro. Adesso abbiamo qualche ora di riposo e poi testa alla sfida contro l’Albissola dove mi auguro ci sia lo stadio pieno».