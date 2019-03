Coppa Italia, Pro Recco batte Ortigia e vola in finale

Liguria - La Pro Recco batte l'Ortigia per 13-7 e vola in finale di Coppa Italia: domani, alle 16 allo Stadio del Nuoto di Bari, affronterà il Brescia.



Si segna solo in superiorità nel primo quarto: Velotto e Molina superano Caruso, Farmer insacca alle spalle di Bijac a venti secondi dalla sirena. La Pro Recco scappa nei successivi otto minuti piazzando un parziale di 4-0 (doppietta di Filipovic, Aicardi e Molina) che conduce le squadre all'intervallo lungo sul 6-1.



Prima metà di terzo tempo che ha come protagonisti Renzuto Iodice e Giacoppo, entrambi a segno due volte. Divario che rimane invariato fino alla sirena perché prima Espanol, e poi Di Fulvio, in gol con l'uomo in più, portano le squadre all'ultimo atto di gara sul 9-4.



Otto minuti conclusivi senza scossoni, Di Fulvio sbaglia un rigore, ma le distanze si allungano ulteriormente; Filipovic sigla la sua terza rete (è lui il miglior marcatore biancoceleste di giornata) e Rudic concede qualche spicciolo di gara a Massaro: allo Stadio del Nuoto finisce 13-7.