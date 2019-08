Cremonese - Entella 0-1. Primo tempo deciso da una rete di Schenetti

Liguria - Cremonese: Agazzi; Caracciolo, Claiton, Ravanelli; Mogos, Arini, Castagnetti, Deli, Renzetti; Ciofani, Palombi. All. Rastelli. A disp: A disp.: Ravaglia, Volpe, Hoxha, Migliore, Zortea, Bianchetti, Soddimo, Boultam, Cella, Girelli, Piccolo.



Entella: Contini; Coppolaro, Pellizzer, Chiosa, Sala; Eramo, Paolucci, Nizzetto; Schenetti; Mancosu, Morra. All. Boscaglia. A disp: Paroni, Borra, Crialese, De Luca G., Crimi, Currarino, Adorjan, De Luca M., Bonini, Toscano, Sernicola, Poli.



Arbitro: Baroni di Firenze



Pre Partita

L'Entella scende in campo allo Zinidi Cremona contro i padroni di casa con gli stessi undici che hanno battuto il Livorno nell'esordio di campionato. Con Contini in porta, la difesa è composta da Coppolaro, Pellizzer, Chiosa e Sala. A centrocampo agiscono Eramo, Paolucci e Nizzetto. Morra e Mancosu i due attaccanti supportati da Schenetti. La Cremonese, che nelle prossime ore dovrebbe chiudere per Ceravolo, si affida a un 3-5-2 con Agazzi tra i pali, difesa composta da Caracciolo, Claiton e Ravanelli. A centrocampo sulle fasce spazio a Mogos e Renzetti con Arini, Deli e Castagnetti in mezzo. In attacco la coppia decisa da Rastelli è formata da Ciofani-Colombi



Primi quindici minuti con l'Entella nella metà campo della Cremonese

Primi minuti di gara tra Cremonese ed Entella giocate su ritmi bassi con le difese mai impegnate. La prima occasione è al 7’ da parte dei biancazzurri su punizione concessa dall’arbitro per atterramento di Paolucci da parte di Arini. La battuta è affidata a Schenetti che impegna Agazzi bravo a mandare in corner. Dagli sviluppi del corner poi Eramo non trova lo spazio per colpire il pallone. L’Entella attacca alla ricerca del vantaggio ma la Cremonese tiene sventando i pericoli.



Prima la traversa poi il vantaggio firmato da Schenetti

L’Entella non si arrende e al 21’ colpisce la traversa con un colpo di testa di Chiosa. E’ la seconda occasione allo stadio Zini da parte degli ospiti scesi in campo senza timore. Al 23’ arriva il vantaggio meritato: Mancosu trova Schenetti che in area di rigore con il destro batte Agazzi. Al 26' gli ospiti vanno vicini al raddoppio con Nizzetto su punizione ma il pallone termina in corner.



La Cremonese cerca il pareggio ma l'Entella tiene e va al riposo in vantaggio

La Cremonese fino a questo momento mai pericoloso si affaccia dalle parti di Contini al 31’ quando il tiro di Palombi termina fuori di poco. La pressione da parte dei padroni di casa si fa più insistente e al 34’ arriva la conclusione di Deli con il pallone che però esce sul fondo. L’Entella però c’è e cerca appena può gli spazi per trovare il raddoppio: al 36’ in area di rigore Mancosu cerca la conclusione ma il tiro è debole e Agazzi para senza problemi. Al 43' Colombi calcia da fuori area e il pallone finisce in corner: dalla bandierina sfuma l'azione per i padroni di casa. Dopo due minuti di recupero Baroni manda tutti negli spogliatoi.