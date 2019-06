Di Fulvio rinnova: «Sogno di diventare il capitano della Pro Recco»

Liguria - È destinato a durare ancora a lungo il matrimonio tra la Pro Recco e Francesco Di Fulvio: il numero 2 biancoceleste ha firmato il rinnovo biennale con il club campione d'Italia.



«Sono davvero contento, rimanere qui era la mia priorità: Recco ormai è diventata casa mia - dichiara l'attaccante pescarese -. Ringrazio la società per l'opportunità che mi concede; gli allenatori che ho avuto in questi anni e Rudic, in particolare, per la fiducia che mi ha dimostrato e che spero di ripagare; i miei compagni senza i quali nessun traguardo può essere raggiunto».



Classe 1993, Di Fulvio è arrivato in Liguria nell'estate del 2014. In biancoceleste ha vinto cinque scudetti, cinque coppe Italia, una Champions League e una Supercoppa europea. Dal 13 maggio 2017 va a segno in tutte le gare di campionato disputate. Numeri da grande e ambizioni nobili anche per il futuro: "Sogno un giorno di diventare il capitano della Pro Recco".