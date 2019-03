Domani ad Artesina il 14° raduno delle Mascotte di tutta Italia

Liguria - Domani, a partire dalle 14, Artesina ospiterà il 14° raduno nazionale delle Mascotte d’Italia. Termina il conto alla rovescia per un appuntamento sulla neve ideato nel 2006 con l’obiettivo di creare un divertente momento di contatto dei bambini con i personaggi della fantasia, gli enormi “pupazzoni”, che solitamente non si possono toccare ed avvicinare e che molto spesso per i più piccini fanno parte dell’immaginario.



Il raduno nazionale delle Mascotte, da subitom ha riscosso un grande successo sia tra i più piccoli sia tra i visitatori in genere che ogni anno si annotano l’appuntamento per godere di una piacevole giornata di festa.



Moltissimi sono stati i “personaggi” che hanno preso parte all’iniziativa che sempre più si è strutturata diventando un vero e proprio evento inserito nella programmazione annuale, fruibile dalla famiglia.