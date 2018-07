Domenica 8° Rally Mare Monti Chiavari-Bedonia

Liguria - Domenica 29 luglio 2018 il Tigullio Motor Club organizza l’8° edizione del Rally Mare Monti Chiavari – Bedonia “Le Veterane”, per moto e auto d’epoca ante 1965 e 1966/68. La manifestazione, organizzata con il patrocinio del Comune di Chiavari e di Bedonia, è intitolata “In memoria di Giuseppe Giacomini”, titolare di Giada Auto, fondatore e presidente onorario del Tigullio Motor Club.



Sabato 28 luglio dalle ore 15 Piazza Matteotti diventerà sede di breefing e consegna del materiale necessario ai partecipanti per la gara del giorno successivo, seguirà alle ore 18 il saluto dei sindaci di Chiavari, Marco Di Capua, e di Bedonia, Carlo Berni, e un rinfresco offerto agli invitati presso il Caffè Defilla.



Per ciò che concerne la viabilità, dalle ore 12 di sabato Piazza Matteotti sarà sgomberata per permettere l’allestimento e il posizionamento della auto d’epoca. Domenica mattina la piazza resterà chiusa al traffico fino all’incrocio con Via Nino Bixio. Il programma della giornata di domenica 29 luglio si articola come segue: dalle ore 7.30 si procederà con la convalida delle iscrizioni e la verifica dei mezzi in Piazza Matteotti, mentre alle 9.15 partenza della gara individuale intervallata. Arrivo stimato ore 12.30 a Bedonia e benvenuto del comitato festeggiamenti del comune; dopo una pausa ristoro, alle ore 15 è prevista la premiazione e i saluti finali.



Dichiara il sindaco Marco Di Capua: “Siamo felici di ospitare per l’ottavo anno consecutivo una manifestazione di livello come il Rally Mare Monti, sicuri di conquistare l’interesse degli appassionati, dei cittadini ma anche dei turisti che in questo periodo alloggiano nella nostra città. Sicuramente, un momento di aggregazione importante da condividere con tutta la città.”