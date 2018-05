E´ record per `Il Bello dello Sport`

Ben 4153 elaborati nel Concorso Scolastico di Stelle nello Sport.

Liguria - Una seconda edizione da record per il Concorso scolastico “Il Bello dello Sport” promosso da Stelle nello Sport con il patrocinio di Miur e Coni nelle Scuole Primarie e Secondarie di Primo grado della Liguria. Una partecipazione straordinaria con un totale di 4.153 elaborati prodotti nelle scuole di tutta la Liguria, da Follo a Sanremo. Tanta qualità, spesso originalità, passione e amore per lo sport. Disegni coloratissimi e testi profondi nonostante la giovanissima età. Il bello dello sport è proprio questo. E’ un linguaggio universale, un tema che permette ai ragazzi di esprimere sogni e mettere obiettivi nel mirino, ma anche tracciare piccoli bilanci e ammettere ansie e paure.



Non è stato facile per la Giuria selezionare i vincitori. Un applauso va a tutte le scuole, i docenti e gli studenti che hanno partecipato con entusiasmo. Molti di loro hanno potuto anche vivere incontri con i Campioni nell’ambito del ciclo “Una Classe di Valori” arrivato ormai alla quinta edizione. Oltre 6.000 studenti hanno potuto abbracciare grazie a Stelle nello Sport campioni di livello internazionale che ai giovani hanno potuto trasmettere i valori dello sport confrontarsi con loro e raccontando le proprie esperienze. Da Teresa Frassinetti a Francesco Bocciardo, passando per Paolo Ricchebono, Christian Gamarino, Gabriele Bino, Claudia Tarzia, Andrea Cadili Rispi, Simone Calcagno, Camilla Fadda, Chiara Rebagliati, Benedetta Bellio e Davide Lingua.



I 4.153 elaborati raccolti rappresentano uno spaccato bellissimo e prezioso che permette di capire cosa pensano i nostri giovani dello sport, delle emozioni che suscita, della gioia e della soddisfazione che genera. Per ogni “leva” sono stati selezionati i tre migliori disegni e i tre migliori “pensieri”. In qualche caso la Commissione è dovuta ricorrere a degli ex aequo. Le premiazioni si terranno nella speciale cornice della Festa dello Sport, nel cuore del Porto Antico di Genova. Appuntamento sabato 19 maggio alle ore 10 in Piazza delle Feste (sotto il tendone).