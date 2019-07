Liguria - Edoardo Prian è un nuovo giocatore della Pro Recco. Nato a Genova il 16 luglio 1988, arriva dal Bogliasco squadra in cui ha militato nelle ultime cinque stagioni. Cresciuto nella Sportiva Sturla, in carriera ha indossato anche le calottine di Nervi, Brescia, Cagliari e Sport Management. Laureato in Architettura, design industriale, Prian è un altro acquisto a chilometro zero per il club presieduto da Maurizio Felugo: andrà a completare la batteria di portieri con Marko Bijac, titolare della Croazia, e Francesco Massaro, rapallese classe 1998 attualmente impegnato con la Nazionale alle Universiadi di Napoli. Azzurro che Prian ha già assaggiato nel 2016, anno dell'esordio con il Settebello in World League contro la Russia.



"Sono contento, vivo questa chiamata come un premio per tutti i sacrifici che ho fatto per la pallanuoto, nessun giocatore potrebbe chiedere di meglio: essere allenato dal migliore al mondo e scendere in acqua con i più forti - dichiara l'estremo difensore biancoceleste -. Sono reduce da una stagione non felice e questa è una opportunità fantastica per riprendere fiducia, rialzare la testa e tornare ai livelli di qualche anno fa che mi portarono in Nazionale. L'obiettivo, intanto, sarà dimostrare di poter essere all'altezza di questa rosa, non vengo come 'aggregato' ma per far vedere che ci posso stare. Spero di poter trovare qualche spazio per giocare e, perché no, fare l'esordio in Champions League, un ulteriore stimolo per la stagione a Recco".



Il punto più alto della carriera, a pochi giorni dal compleanno numero 31, e tanta grinta da riversare in vasca. Proprio come il suo portiere preferito: "Mi piace molto Nagy, la sua personalità, i suoi atteggiamenti che provano a mettere in difficoltà l'avversario anche psicologicamente. È bello osservarlo, così come apprezzo Lopez Pinedo: adesso, con le nuove regole, ho visto che ha cominciato pure a segnare. Ecco, io in estate gioco sempre in attacco: se il mister mi chiederà di portarmi in avanti...sono pronto".