Entella domenica in campo contro il Pisa. Gozzi: «Tifosi, tutti al Comunale»

Liguria - La Virtus Entella torna in campo a distanza di quarantanove giorni: domenica al Comunale è in programma la gara contro il Pisa per il girone A della Lega Pro.



Il presidente Antonio Gozzi ha dichiarato al sito ufficiale della società: «Scenderemo in campo contro i nerazzurri perché la Serie C ci impone di giocare, pur sottolineando che la disputa del match non compromette l'eventuale riammissione nel campionato che meritiamo - Siamo vittime di una grande ingiustizia, abbiamo diritto a stare in serie B, essendoci stata una sentenza del Collegio di Garanzia del Coni, cioè la Cassazione della giustizia sportiva, che ha detto che l'Entella deve essere riammessa nel campionato cadetto. Una sentenza esecutiva dello scorso 19 settembre che non è mai stata ottemperata. Un fatto molto grave che configura un danno enorme per la nostra società».



«Da oggi comunque tutta l'Entella, dalla squadra allo staff tecnico, dalla dirigenza al pubblico deve entrare in “modalità partita” – ha proseguito - Dobbiamo convogliare la rabbia in energia positiva, scendere tutti sul terreno di gioco accanto a mister Boscaglia e ai ragazzi che hanno vissuto questi mesi con una professionalità e una forza morale encomiabili. Chiedo ai nostri tifosi (grazie di cuore agli abbonati per aver creduto in noi e per la pazienza dimostrata) di riempire il Comunale, per dimostrare che l'Entella sa reagire sul campo. A testa alta», ha concluso Gozzi.