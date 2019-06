Entella, Francesco Ardizzone rinnova il contratto

Liguria - La Virtus Entella comunica che il centrocampista Francesco Ardizzone (Palermo, 17 febbraio 1992) ha rinnovato il suo contratto in scadenza il prossimo 30 giugno. Il presidente Gozzi e tutta la famiglia Entella augurano a Francesco di continuare a dare un fattivo contributo per il raggiungimento dei risultati sportivi del club.



«Sono davvero contento ed onorato di proseguire la mia carriera con la Virtus Entella e di continuare a far parte di questa società. Ringrazio il presidente Gozzi ed i direttori per questa opportunità. Spero e darò tutto me stesso per ripagare sul campo la fiducia che mi è stata data con questo rinnovo», ha dichiarato il centrocampista.