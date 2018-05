Liguria - Pesante sconfitta per la Virtus Entella e la salvezza si complica maledettamente: gli uomini allenati da Aglietti perdono 1-0 contro la Salernitana con il gol realizzato da Bocalon ma devono recriminare per le tante occasioni sprecate, tra cui un palo colpito da La Mantia nel secondo tempo.



Una partita vivace con capovolgimenti di fronte da una parte e dall’altra: la prima occasione è per l’Entella con Petrovic ma la palla finisce sul fondo. Risponde la Salernitana con Rosina ma Pellizzer salva sulla linea. Poi sia Bocalon che Troiano cercano la conclusione da fuori area senza inquadrare la porta. Nella ripresa al primo affondo la Salernitana trova il gol con Bocalon bravo a sfruttare un errore di Currarino e a battere Paroni. I padroni di casa vanno vicino al raddoppio con Akpa Akpro ma il portiere ligure è strepitoso e devia. Poi è l’Entella a rendersi pericolosa prima con Troiano e poi con La Mantia ma entrambi non riescono a battere Radunovic. Nel finale Petrovic cerca il secondo gol in B ma il portiere locale devia. Finisce qui, un pesante ko per l’Entella che ora è terzultima in classifica. Sabato 12 maggio al Comunale arriva il Frosinone in lotta per la promozione diretta.