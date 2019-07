Liguria - Buona la prima per i ragazzi di mister Roberto Boscaglia. A Sappada i biancocelesti hanno superato 8 a 0 la Gemonese nella prima uscita stagionale. Il gruppo si è presentato al gran completo eccezion fatta per gli affaticati Pandolfi e Icardi. Entella subito concentrata fin dai primi minuti e vogliosa di mettere in pratica quanto appreso in questi primissimi giorni di allenamento. Il primo gol della nuova stagione ha portato la firma di Salvatore Caturano arrivato prima della doppietta del neo acquisto Manuel De Luca.



Nella ripresa i chiavaresi hanno continuato a spingere trovando la via del gol grazie alle doppiette di Nizzetto e Mancosu. In chiusura di match è arrivato anche il definitivo 8 a 0 dell’altro neo acquisto Sernicola. Un buonissimo allenamento contro una squadra di Eccellenza in vista dei prossimi appuntamenti. L’Entella tornerà in campo mercoledì alle 17.00 a Auronzo di Cadore per affrontare la Lazio.