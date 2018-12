Entella quinta grazie alla vittoria contro la Carrarese

Gozzi: «Vittoria dedicata ai nostri tifosi»

Liguria - L’Entella espugna lo Stadio dei Marmi: contro la Carrarese è 2-0 grazie alle reti realizzate da Mota Carvalho e Icardi. Un successo che permette agli uomini allenati da Boscaglia di salire al quinto posto.



Al termine della gara raggiante il presidente Antonio Gozzi che al sito ufficiale della società dichiara: «Una vittoria importante al cospetto di una squadra molto forte, un successo che voglio dedicare ai nostri tifosi che ci hanno seguito in tanti anche a Carrara in un giorno di festa. Voglio applaudirli e ringraziarli simbolicamente uno per uno. In campo ho ammirato un gruppo capace di lottare dal primo all’ultimo minuto, stringendo i denti e dando prova di compattezza e cuore. Ho visto veri combattenti. Ora tutti al Comunale per sostenere la nostra squadra nell’ultima fatica con il Gozzano, domenica alle 12,30 e chiudere con il sorriso un anno molto difficile».