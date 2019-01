Entella sconfitta 4-0 dalla Roma ma festa sugli spalti per i 700 tifosi

A segno Schick (doppietta), Marcano e Pastore.

Liguria - La Virtus Entella, supportata all’Olimpico da circa 700 tifosi, perde 4-0 contro la Roma e dice addio alla Coppa Italia: le reti son ostate realizzate da Schick (doppietta) e Marcano. I chiavaresi, dopo un primo tempo in cui hanno creato due occasioni con Nizzetto ed Eramo, nella ripresa non sono mai riusciti a impensierire Olsen.



Il vantaggio dei padroni di casa arriva dopo appena 24 secondi con un colpo di tacco di Schick. L’Entella cerca una reazione con Nizzetto ed Eramo ma il portiere Olsen dice no. Al 47 però i giallorossi raddoppiano con un tiro di Marcano che Paroni non riesce a deviare. Nel secondo tempo al primo affondo la Roma trova il tris con Schick con un destro all’angolino. La quarta rete che chiude la contesa è stata messa a segno da Pastore. Finisce qui l’avventura dell’Entella all’Olimpico: domenica per i chiavaresi la sfida di campionato con l’Arzachena in programma alle 14.30.