Figari SML, Urania e Ringressi Muggiano campioni d’Italia nei Gozzi alla Spezia

Liguria - Domenica di grandi emozioni alla Spezia, con una gremita passeggiata Morin per assistere alle finali della 30a edizione dei Tricolori di Canottaggio a Sedile Fisso specialità Gozzo Nazionale.



La Società Remiera Gianni Figari di Santa Margherita Ligure si riconferma nella categoria Senior maschile. Grande gioia per Alex e Giovanni Solari, Riccardo Altemani e GiovanBattista Figari (tim. Sebastiano Costantini) al termine di una straordinaria battaglia con gli spezzini degli Amatori del Mare (Gabriele Batoni, Alfonso Conte, Samuele De Angelis Villa, Mirko Bertini, tim. Ilaria Valenti), battuti per solo 8 decimi. Bronzo per il GS Marinaro Guido Ringressi di Muggiano composto da Giuseppe Giacalone, Fausto Sassi, Tommaso Nicolini e Thomas Morando (tim. Alessia Borgetti), soltanto 3 decimi più veloce del GS San Giorgio Portofino. Quinta Germignaga, sesta Urania.



Grande impresa del Club Sportivo Urania che torna, 2 anni dopo, a imporsi nella categoria Senior femminile. Ilaria Bavazzano, Federica Fossa, le sorelle Arianna e Martina Moscatelli (tim. Riccardo Fossa) transitano per prime alla boa dei 375 metri e da quel momento non mollano più la leadership. Vittoria netta, con un cinque secondi e mezzo di vantaggio sugli Amatori del Mare (Virginia Cattoi, Elisa Carpena, Martina Schiffini e Serena Capellini (tim. Francesco Landi), bronzo alla Società Remiera Gianni Figari (Sara Ambrosini, Martina Frattoni, Martina Pizzo, Silvia Simoni, tim. Sebastiano Costantini). Quarto posto per le elbane degli Amici del Mare, quinta la LNI Taranto e sesta la Polisportiva Vogatori Taras.



Il Gruppo Sportivo Marinaro Ringressi di Muggiano, un anno fa bronzo, si impone nella categoria Junior. Gara condotta sin dall’inizio e ben interpretata anche nella fase dei giri di boa da Davide Menchini, Giulio Acerbi, Emanuele Pelosi e Mattia Carassale (tim. Alessandro Rufolo). Al secondo posto si classifica il Rowing Club San Michele con Francesco Ferrari, Anton Franco Dalton, Luca e Giacomo Cappannelli (tim. Matteo Tassara), sul podio anche il Club Sportivo Urania di Matteo Nino, Mirko Gambardella, Dario Nicolini e Ottaviano Corradino (tim, Riccardo Fossa). Quarta la LNI Sestri Levante, quinto il Circolo Vogatori Riomarinesi e sesta la Dario Schenone Foce.



In occasione della cerimonia d’apertura e delle premiazioni, assieme al presidente federale Marco Mugnani e al Consiglio Federale, sono intervenuti il sindaco Pierluigi Peracchini, l’assessore allo sport Lorenzo Brogi e il delegato Coni Spezia Augusto Franchetti Rosada. L’appuntamento tricolore si è svolto sotto l’egida della FICSF, a cura di GS Marinaro Ringressi Muggiano, Amatori del Mare, ASD Borgata Marinara Lerici e Circolo Ricreativo Dipendenti Difesa con il supporto della Marina Militare, il coordinamento del delegato FICSF Spezia Marco Greco, con il patrocinio del Comune della Spezia e il sostegno di Tarros.