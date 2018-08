Fognini supera Del Potro e vince a Los Cabos

Fabio Fognini si aggiudica l'ottavo torneo Atp in carriera, il primo su cemento

Liguria - L'Abierto Mexicano del Tenis Mifel - torneo ATP 250 - edizione 2018 è di Fabio Fognini. Il ligure supera in finale Juan Martin Del Potro (4^ nel ranking mondiale) 6-4, 6-2. Ottavo torneo Atp in carriera per il 31enne, il primo su di una superficie diversa dalla terra rossa e il primo battendo in finale un top player. Grazie al successo in terra messicana Fognini raggiunge il 14esimo gradino del ranking, ad una posizione dal suo miglior piazzamento di sempre.



ph dal profilo Instagram di Fognini