Gabbia, Mumolo e Perino a Glasgow per gli Europei

Liguria - Dopo i Mondiali Under 23 e la Coupe de la Jeunesse, il Canottaggio ligure sarà protagonista anche ai prossimi Europei, in programma a Glasgow (Scozia) da giovedì a domenica. L'otto, finalista in Coppa del Mondo nel giugno scorso a Linz (Austria) e bronzo agli ultimi Mondiali di Sarasota (Stati Uniti), vedrà competere, ancora una volta, tre vogatori genovesi: Paolo Perino (Fiamme Gialle), Davide Mumolo (Fiamme Oro/Elpis Genova) e Cesare Gabbia (Elpis Genova), reduci dai raduni preparatori di Livigno e Varese. L'Europeo, oltre ad assegnare le medaglie continentali, costituirà un importante test sulla strada verso il Mondiale, in programma a Plovdiv (Bulgaria) dal 9 al 16 settembre.



Gran Bretagna, Germania, Olanda, Polonia, Romania e Russia: queste le nazioni avversarie per l'Ammiraglia dell’Italia, composta oltre che da Gabbia, Mumolo e Perino anche da Emanuele Liuzzi, Luca Parlato, Bruno Rosetti, Mario Paonessa, Leonardo Pietra Caprina e dal timoniere Enrico D’Aniello, che esordirà giovedì mattina in batteria. Venerdì è previsto l'eventuale recupero e domenica, alle 12:45 (13:45 in Italia), si terrà la finale.