Genoa - Entella, l´ultima sfida nel 1971

Domani sera al Ferraris va in scena il derby di Coppa Italia

Liguria - Domani alle 18 andrà in scena un derby per il passaggio del turno in Coppa Italia: il Genoa a Marassi ospita l'Entella. I biancocelesti partono sfavoriti sulla carta, ma giocheranno con motivazioni importanti e con tanta voglia di rivalsa dopo le tribolate vicende di giustizia sportiva che l'hanno interessata quest'autunno. Lo stesso Genoa ha bisogno di una vittoria per scacciare i fantasmi di oltre due mesi senza i tre punti in campionato.



L'ultimo incontro in gara ufficiale tra le due squadre risale al 7 febbraio del 1971. Era il ritorno a Marassi, dopo l'andata giocata al Comunale di Chiavari, ed entrambe la gare sono state vinte dal Genoa.